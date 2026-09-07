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Gündem ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten ifadesi alınacak! Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten ifadesi alınacak! Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten ifadesi alınacak! Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

Kapısına kilit vurulan Gelecek Partisi’nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı duyurulmuştu.

Ahmet Davutoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Eski Başbakan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

İFADE VERMEK İÇİN ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Davutoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Davutoğlu’nun yanında DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da yer aldı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1. maddesi kapsamında yürütülüyor.

 

NE OLMUŞTU?

Yakın zamanda feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında dolaşıma sokulan bir video nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir" denilmişti.

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