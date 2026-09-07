Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ateşkes metinlerini hiçe sayan terör devleti İsrail, Lübnan’ın güneyinde sivil kanı dökmeyi sürdürüyor. Eli kanlı Netanyahu’nun talimatıyla Kefr Rumman beldesine gece yarısı saldıran katil İsrail ordusu, 3 katlı bir binayı yerle bir etti, ardından sivil bir aracı hedef aldı. Siyonist barbarlığın son kurbanları 2’si kundaktaki bebek, 2’si sağlık çalışanı olmak üzere 11 masum oldu.
Gözü dönmüş siyonist rejim, Lübnan’ın güneyindeki Kefr Rumman beldesinde sivillerin yaşadığı 3 katlı binayı savaş uçaklarıyla bombaladı. Enkaz yığınına dönen binada henüz dünyadan habersiz 2 bebek ile birlikte 9 masum insan şehit düştü, 5 kişi de ağır yaralandı. Terör devletinin bu alçak saldırısı bölgedeki feryatları arşa yükseltti.
Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, katil İsrail ordusu gece saatlerinde Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenledi.
Terör devleti İsrail savaş uçaklarının Kefr Rumman'da Dani Ferhat isimli Lübnanlıya ait 3 katlı bir binayı bombalaması sonucu ikisi bebek 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Beldede katil İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sivil bir aracı hedef alması sonucu ise 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Eli kanlı katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye ve Arabsalim beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 378 kişinin yaralandığını bildirmişti.