  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı Örtü yangını ormana sıçradı! O ilimizde alevler 800 dönümü sardı! Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler! BM'ye flaş çağrı! Gerçek dünya haritasını artık düzenleyin Trabzonspor evinde gol oldu yağdı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız… Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı! Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi? Lavrov’dan Almanya’ya sert tepki Onlar yine savaş istiyor Yusuf Alabarda'dan sert çıkış: Türkiye’de Tel Aviv adına konuşan insanlar var!
Dünya Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu
Dünya

Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu

Ateşkes metinlerini hiçe sayan terör devleti İsrail, Lübnan’ın güneyinde sivil kanı dökmeyi sürdürüyor. Eli kanlı Netanyahu’nun talimatıyla Kefr Rumman beldesine gece yarısı saldıran katil İsrail ordusu, 3 katlı bir binayı yerle bir etti, ardından sivil bir aracı hedef aldı. Siyonist barbarlığın son kurbanları 2’si kundaktaki bebek, 2’si sağlık çalışanı olmak üzere 11 masum oldu.

Gözü dönmüş siyonist rejim, Lübnan’ın güneyindeki Kefr Rumman beldesinde sivillerin yaşadığı 3 katlı binayı savaş uçaklarıyla bombaladı. Enkaz yığınına dönen binada henüz dünyadan habersiz 2 bebek ile birlikte 9 masum insan şehit düştü, 5 kişi de ağır yaralandı. Terör devletinin bu alçak saldırısı bölgedeki feryatları arşa yükseltti.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, katil İsrail ordusu gece saatlerinde Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenledi.

Terör devleti İsrail savaş uçaklarının Kefr Rumman'da Dani Ferhat isimli Lübnanlıya ait 3 katlı bir binayı bombalaması sonucu ikisi bebek 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Beldede katil İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sivil bir aracı hedef alması sonucu ise 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Eli kanlı katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye ve Arabsalim beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 378 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Mehmet Beyhan Akit için yazdı: İsrail’in Balkanlar’daki sinsi planına dikkat!
Mehmet Beyhan Akit için yazdı: İsrail’in Balkanlar’daki sinsi planına dikkat!

Gündem

Mehmet Beyhan Akit için yazdı: İsrail’in Balkanlar’daki sinsi planına dikkat!

İsrail’den yanlış hedefe füze
İsrail’den yanlış hedefe füze

Dünya

İsrail’den yanlış hedefe füze

İsrail'de bir polis, başka bir polisi vurdu
İsrail'de bir polis, başka bir polisi vurdu

Dünya

İsrail'de bir polis, başka bir polisi vurdu

Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!
Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!

Gündem

Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!

Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı
Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı

Dünya

Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı

İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Dünya

İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Allah belasını versin

Allah bu israile Gazze sürecinde gizli açık destek veren herkesin yedi ceddinin bin belasını versin. Amin

hasel

iSRAİL devlet değildir.Tam katliamcı topluluk.Kendisi de katliama uğrayacak.Vakit yanaşıyor ey israil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23