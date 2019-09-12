0553 313 94 23

"Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz, önce elini açacaksın"- "Güney Doğu Anadolu Bölgemizde bugün artık korku duvarları yıkıldı. O yüzden anneler, o siyasi partinin kapısının önünde dağa çıkardıkları çocuklarını istiyorlar"- "Bu kadınlar, bu anneler, bu babalar o partinin önünde haklı olarak duruyorlar çünkü anne feryat ediyor 'Benim çocuğu bu kapıdan girdi bir daha çıkmadı' diyor. Çocuğunu orada kaybettiği için çocuğunu orada arıyor"

12 Eylül 2019 Perşembe 14:38
"Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz, önce elini açacaksın." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti Andırın İlçe Başkanı Yunus Emre Dalkıran'ın katılımıyla, Andırın ilçesinde düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Bu ülkeyi sevenlerin, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin önce bu felaket tellallarını susturması gerektiğini belirten Ünal, çünkü bunların ülkenin faydasına konuşmadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Önce elini açacaksın." diyen Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda belediye başkanlarıyla son derece adil bir şekilde gerekli devlet büyüklüğüyle bir araya geldiğini, onlara "adaletle davranın" dediğini kaydetti.

İşçinin hakkını yiyerek, onların ahını alarak iflah olunamayacağını vurgulayan Ünal, ne kadar düşmanlık edilse de ne kadar felaket tellallığı yapılsa da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birliğin, beraberliğin, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu ifade etti.

- "Milletin çocuklarını devşirip dağa çıkarıyorlar"

Ünal, gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamanın bile bir suç olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Sen şimdi teröre destek vereceksin, teröriste destek vereceksin, teröre ve teröriste destek verene el uzatacaksın. Bu olmaz. Bugün gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamak bile bir suçtur, demokrasi suçudur, insan hakları suçudur ama bakıyorsunuz birileri bu milletin çocuklarını devşirip dağa çıkarıyor. Devlet hamdolsun bunun önüne geçti mi, geçti. Bugün Hakkari'de, Tunceli'de, Şırnak'ta ve Van'da kamu düzeni gerçek anlamda gerçekleşmiş durumdadır. Güney Doğu Bölgemizde bugün artık korku duvarları yıkıldı. O yüzden anneler, o siyasi partinin kapısının önünde dağa çıkardıkları çocuklarını istiyorlar."

- "Anne feryat ediyor"

Milliyetçi ve muhafazakar olduğunu, mütedeyyin olduğunu, bu ülkenin değerlerine bağlı olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı olan hanımefendinin acı bir şey yaptığına dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu meseleyi kınamak yerine yanlış adres gösterdi. Daha ilginci de ertesi gün CHP sözcüsü de aynı cümleleri kullandı ve 'devlet kapısında bu meseleler çözülür' dedi. Peki siz sorunları devlet kapısında çözüyorsanız niye insanları sokağa çağırıyordunuz? Niye Gezi'ye destek veriyordunuz? Bu kadınlar, bu anneler, bu babalar o partinin önünde haklı olarak duruyorlar çünkü anne feryat ediyor 'Benim çocuğu bu kapıdan girdi bir daha çıkmadı' diyor. Çocuğunu orada kaybettiği için çocuğunu orada arıyor. Çocuğu elinden tutulup o siyasi parti tarafından dağa çıkarıldığı için o kapının önünde o anne duruyor ve feryat ediyor. Sorunların hepsi çözülür ama birliğimiz ve beraberliğimiz, dirliğimiz ve düzenimiz aslolan budur."

Ünal, daha sonra ilçedeki mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek taleplerini not aldı.

Toplantının ardından Ünal ve beraberindekiler, Andırın Belediyesi tarafından yapılan parke taşı üretim tesisinin açılışına katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:38
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. Kahramanmaraş
  3. Mahir Ünal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vezirköprülüler ’duble yol’ istedi
    1. Vezirköprülüler ’duble yol’ istedi
    2. Başkan Kılıç’tan 30 taraftara forma..
    3. İsrail hapishanelerindeki Filistinli..
    4. ' AB yükümlülüklerini yerine getirecek'
    5. Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    6. Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
    7. Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven..
    8. Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı
    9. Erenler’de ağızlar aşure ile tatlandı
    10. 'Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak..
    11. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
    12. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kötü haber
    13. Seyir halindeki otomobilden bir kişi..
    14. Dev besi çiftliğindeki yangın 22..
    15. Sert açıklamalar! "Bizim için yok..
    16. Sakarya’da düzenlenecek olan MTB Cup..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    18. İndirimli kartların kapsamı genişletildi
    19. Etiyopya 2012 yılına girdi
    20. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    21. Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri'..
    22. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    23. Halkın sempozyuma ilgisi yoğun
    24. Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl..
    25. Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen..
    26. Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası..
    27. Başkan Babaoğlu, işbirliği ve..
    28. Tuzla’da bir gıda fabrikasında amonyak..
    29. Yeni Malatyaspor telafi peşinde
    30. Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı