Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, paylaşımında, madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.