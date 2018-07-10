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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görevinin açıklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 11:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk açıklama

Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:50
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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