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Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:40:00 - 2020-09-11 16:41:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.

Oktay, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oktay, "Erdoğan'layız" sloganıyla yaptığı paylaşımda, "Sömürgeci zihniyetin temsilcisi Macron, bilinçsizce açıklamalarına devam etsin, dünya mazlumlarının dost eli olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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