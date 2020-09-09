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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:11:13 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
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