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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü kutladı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 06:48:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10. kez şampiyon olan Taha Akgül ile 2. kez şampiyon olan Feyzullah Aktürk...

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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