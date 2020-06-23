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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:47:05 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

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