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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız."

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:16:20 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız."
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