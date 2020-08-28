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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Kabulde Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği ve mülteci konuları ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:27:08 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutunda 45 dakika süren kabulde Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği ve mülteci konuları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB ile kurumsal düzeydeki ilişkilerde yaşanan sorunlara işaret ederek, Türkiye'nin kendi ajandasını taviz vermeksizin her bir üye ülkeyle ayrı ayrı görüşerek sürdürdüğünü ve bundan vazgeçmeyeceğini muhatabına iletti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşananların da değerlendirildiği görüşmede, küresel düzeyde ürün tedarik zincirinde ulusallaşmanın ön plana çıktığı, Türkiye'nin de salgındaki örnek mücadelesi konuşuldu.

Oktay, Türkiye'deki görevi gelecek hafta itibarıyla bitecek Berger'e ülkede bulunduğu süre içindeki iş birliği konusunda teşekkür etti.



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