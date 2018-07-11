Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Temmuz'da Brüksel'e gidecek olmasından dolayı, Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk kez vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

9 Temmuz Pazartesi günü yemin ederek, bakanlar kurulunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcılığına Fuat Oktay'ı getirmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, Erdoğan, 2 gün sürecek Brüksel ziyareti sırasında görevi ilk kez Oktay'a devredecek.