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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Durmak yok, yola devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD menşeli bazı ürünlere getirilen yüzde 100 oranında ek vergi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Durmak yok, yola devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:13
  1. Fuat Oktay

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