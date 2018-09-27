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Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, Yozgat’ta esnafla buluştu

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyareti yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:32
Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, Yozgat’ta esnafla buluştu

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a gelen  Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, şehir girişinde il protokolü ve vatandaşlar  tarafından karşılandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il  merkezine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet  eden Oktay, akşam namazını tarihi Çapanoğlu Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında bir çay ocağına giden Oktay, havanın soğuk olduğu  kentte odun sobasıyla ısıtılan buradaki vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen  sütü içti.

Oktay'a, ziyaretlerinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat  Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı  Celal Köse eşlik etti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:32
  1. Yozgat
  2. Cumhurbaşkanı Vekili Oktay

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