0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı teşkilatları uyardı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biraraya geldiği ilçe belediye ve meclis üyelerinin de yer aldığı AK Parti Ankara teşkilatına uyarı ve önerilerde bulundu. Erdoğan "Kavgacı değil, uzlaşmacı olun. Sözde mağduriyet oluşmasına izin vermeyin" dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 07:39
Cumhurbaşkanı teşkilatları uyardı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AK Parti Ankara teşkilatını kabul etti. Parti genel merkezinde yapılan toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzlaşmacı bir politika izlemeleri talimatı verdiği öğrenildi. Vatandaşın hayrına olan icraatlara ‘evet’ demelerini isteyen Erdoğan’ın toplantıda şu mesajları verdiği kaydedildi:

Verdiğiniz sözleri yerine getirin

Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

Kavgacı politika izlemeyin

Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin.

31 Mart seçimlerinde Ankara’da büyükşehiri CHP’ye kaptıran AK Parti, 25 ilçeli Başkent’in 19’unu almıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP de 3 ilçeyi almıştı. Büyükşehir belediye meclisindeki dengeler de buna göre oluştu.

YSK, millet adına karar veriyor

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki sürece ilişkin konuşan Çelik, “Sürekli olarak YSK’ya baskı yapıldığını ifade ediyor hem İstanbul adayı hem de sözcüleri. YSK kendi bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlar veriyor. Her parti açısından, lehine kararları saydığı gibi aleyhine olan kararları sayabiliriz. YSK, bütün yargı camiası da söz konusu olduğu gibi millet adına karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, eğer YSK kendi lehlerine karar verirse YSK bağımsız karar veriyor. Aleyhine karar verirse YSK baskı altındadır diyorlar. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. YSK hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir” dedi.Sürece saygı gösterilmesini isteyen Çelik, “Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yoktur. Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra, olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum 7 gün itiraz hakkımız var, ivedilikle kullanılacaktır” diye konuştu. Çelik, Büyükçekmece’deki sürece ve CHP’nin iddialarına ilişkin de “Ellerinde bilgi-belge varsa, muhakkak yargıya intikal ettirimesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz, belge varsa hemen başvursunlar. Bu şekilde güvenlik güçlerini, AK Parti’yi zan altında bırakmak yargı konusudur” dedi.

Yeni Şafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 07:39
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK PARTİ
  4. Erdoğan
  5. uyarı
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Ünal ErişÜnal Eriş27 dk önce
    AKP ve Erdoğan'a büyük bir oyun oynandı ve kabullendirildi, YSK kanunları ve düzeni mademki haksızlık üstüne kuruluydu neden seçimden önce düzenlenmesi, poşet kanunuymuş, birileri hala AKP ti kandırıyor her şeyi kabullenmesi için ,sen böyle mıydın Erdoğan ,bu millet sana tam güven verdi , al sat at dedi, YSK nedir, toparlan ayağa kalk, al YSK başkanını oradan düzenle ve Adil seçim yap, korkma bu millet seninle, inat zamanı değil, beka zamanıdır, ya varsın ya yoksun, yeter de AK parti artık her yerde Adil ve Halkçı olacak, Eşitlik olacak Hak HukuK Adalet de , bırakın Posetmis, kadın hakkiymis, zammiş, mevkiymiş, herkez halka gitsin ve dinlesin,sıkıntı çok , işveren Bagkurla eziliyor, halka ilaç verin, engelli olmayın.
  • ReisReis38 dk önce
    Eyt ... 'li oy batı illerinde çok yüksek orandaydı olmasaydı da.... kestirip atmamalıydınız eyt liler asgari ücretli gariban akp tabanıydı .... seni bakanların çok yanlış yönlendirdi bu konuda... yapmasaydın bile. Ekonomi düzelince yapacaz hakkınız eyt li kardeş lerim bir veye iki yıla yapmaya çalışacaz. Kaynak bulunca yapacaz... deseydi reis deseydi yeterdibiz küsmez beklerdik. Akp de hiçbir büyük şehri kaybetmezdi.
  • Cahil insanimCahil insanim39 dk önce
    Ankarada mansuru başkan.meclisi akp secen millet nedemek istedi.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    ak parti her zaman hukuk sonuçlarına saygılı bir parti olmuştur kararı beğenmese de.367 garabetini kimse unutmasın . etekleri zil çalmıştı malum kesimlerin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pendik’te Bizans döneminden Cumhuriyete 74 harita ve gravür sergilendi
  1. Pendik’te Bizans döneminden..
  2. Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu
  3. Halit Karakoç neden görevden alındı?..
  4. İran’daki Kur’an-ı Kerim Okuma..
  5. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni..
  6. Başkan Turan hayırlı işlere imza atacak
  7. Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp..
  8. Yurtta hava durumu
  9. Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları..
  10. Dur ihtarına uymayan motosiklet..
  11. Başkan Büyükakın'ndan anlamlı ziyaret
  12. Küçüklerden büyük iş
  13. Koçarlı’da öğretmen ve öğrenciler..
  14. Aydın Tabip Odası’ndan Başkan Fatih..
  15. (ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda inşaat..
  16. GÜNDEM / 13 Nisan 2019
  17. Didim’de çok sayıda suçtan aranan..
  18. Antik kentte yol çilesi
  19. İş yerinin önünde tabancayla vurularak..
  20. Malatyalı iş insanları Rektör..
  21. (Özel) Beylikdüzü’nde kafe içinde..
  22. Başkan Özlü Düzceli esnaflarla..
  23. Karayollarında durum
  24. (ÖZEL) Rumeli Feneri sessizliğe büründü
  25. Ahmet Şimşirgil’in OTAĞ serisinin 3...
  26. Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
  27. (Özel) E-5’te tehlikeli yolculuk,..
  28. ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal..
  29. Atatürk Havalimanı otoparkında..
  30. Çavuşoğlu ağzının payını vermişti!..
Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
Çamlıca Camii doldu taştı
Çamlıca Camii doldu taştı

Günün Karikatürü

13 Nisan 2019
CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti