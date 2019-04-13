Cumhurbaşkanı teşkilatları uyardı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AK Parti Ankara teşkilatını kabul etti. Parti genel merkezinde yapılan toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzlaşmacı bir politika izlemeleri talimatı verdiği öğrenildi. Vatandaşın hayrına olan icraatlara ‘evet’ demelerini isteyen Erdoğan’ın toplantıda şu mesajları verdiği kaydedildi:

Verdiğiniz sözleri yerine getirin

Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

Kavgacı politika izlemeyin

Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin.

31 Mart seçimlerinde Ankara’da büyükşehiri CHP’ye kaptıran AK Parti, 25 ilçeli Başkent’in 19’unu almıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP de 3 ilçeyi almıştı. Büyükşehir belediye meclisindeki dengeler de buna göre oluştu.

YSK, millet adına karar veriyor

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki sürece ilişkin konuşan Çelik, “Sürekli olarak YSK’ya baskı yapıldığını ifade ediyor hem İstanbul adayı hem de sözcüleri. YSK kendi bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlar veriyor. Her parti açısından, lehine kararları saydığı gibi aleyhine olan kararları sayabiliriz. YSK, bütün yargı camiası da söz konusu olduğu gibi millet adına karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, eğer YSK kendi lehlerine karar verirse YSK bağımsız karar veriyor. Aleyhine karar verirse YSK baskı altındadır diyorlar. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. YSK hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir” dedi.Sürece saygı gösterilmesini isteyen Çelik, “Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yoktur. Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra, olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum 7 gün itiraz hakkımız var, ivedilikle kullanılacaktır” diye konuştu. Çelik, Büyükçekmece’deki sürece ve CHP’nin iddialarına ilişkin de “Ellerinde bilgi-belge varsa, muhakkak yargıya intikal ettirimesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz, belge varsa hemen başvursunlar. Bu şekilde güvenlik güçlerini, AK Parti’yi zan altında bırakmak yargı konusudur” dedi.

Yeni Şafak