  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de korkutan yangın
Sel bölgesinden acı haber geldi!
Sel sularına köprü bile dayanamadı! Feci görüntüler
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG sürprizi
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:15:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı ile TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yer aldı.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay