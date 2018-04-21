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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İş adamlarımız 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İş adamlarımız 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Genel Kurulu'nda konuştu.
"Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı tevrizatları yapılıyor" diyen Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz" dedi.

Erdoğan, "Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır" diye konuştu.

Erdoğan, "Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor" dedi.

"'OHAL KALKMALI' DİYORSA BU BİZİ ÜZER"

OHAL'e de değinen Erdoğan, "İş adamlarımız çıkıp da bize 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı
yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:00
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