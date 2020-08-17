Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İkilinin görüşmesinde gündemdeki Doğu Akdeniz ve Libya meselelerinin yanı sıra, ekonomi ve Suriye de konuşuldu.

Libya ve Akdeniz'de iş birliğini sürdürme kararı

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.

Birçok alanda ikili ilişkiler geliştirilecek

Öte yandan iki liderin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar da ele alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

İki lider Suriye konusunda mutabık kaldı

Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.