Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. İki liderin gündemdeki konuları değerlendirdiği ve siyasetten ekonomiye birçok konuda iş birliği mesajı verdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
İkilinin görüşmesinde gündemdeki Doğu Akdeniz ve Libya meselelerinin yanı sıra, ekonomi ve Suriye de konuşuldu.
Libya ve Akdeniz'de iş birliğini sürdürme kararı
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.
Birçok alanda ikili ilişkiler geliştirilecek
Öte yandan iki liderin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar da ele alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.
İki lider Suriye konusunda mutabık kaldı
Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.