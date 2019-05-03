Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.03 Mayıs 2019 Cuma 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.
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