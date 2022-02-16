Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi

''Kendimizi karantinaya almıştık. Hamd olsun hastalığı hafif bir şekilde geçirdik. Çalışmalarımızı evden sürdürdük. Geçmiş olsun mesajları için arayan herkese, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e diğer tüm siyasi lider başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok sayıda ülke lideri ile görüşme yaptık. Telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten dünya liderlerine şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum''

'Vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz'

'Dünyanın en iyi 10 ekonomisi olma yolunda son dönemece giren bir ülkeyiz'

'Devlet ve hükümet işlerini de hem yakından takip ettik hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık'

'Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadeledeki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır'

(Elektrik tarifeleri) 'Vatandaşımız ve esnafımız lehine yeniden değerlendirilecektir'

“Sivil toplum kuruluşların ticaret statüsü konut statüsüne çevrilecektir.”

“210 kilovatlık sınırı vatandaşlarımız lehine değerlendirilecektir.”

Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.”