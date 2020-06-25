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Dünya

﻿Cumhurbaşkanı Macky Sall kendini karantinaya aldı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 04:06:00 -
﻿Cumhurbaşkanı Macky Sall kendini karantinaya aldı

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, Kovid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Sall'in Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

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