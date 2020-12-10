  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Bakü'de iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın devlet olarak tanınmasını öngören tasarıyı kabul eden Fransa'ya "Paşinyan bile bunu kabul etmiyor. Ama sen Macron olarak bunu geçirmeye çalışıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan'ın tepkisi sonrası Azerbaycan lideri İlham Aliyev kendini gülmekten alamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:37:00 -

Resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında iki liderin de Karabağ üzerinden Ermenistan'a yönelik mesajları oldu.

Aliyev, "Ermenistan asılsız iddialarından vazgeçerse iş birliği platformlarında yer alabilir" dedi.

Erdoğan ise olumlu adımların atılması durumunda Türkiye'nin Ermenistan'a kapılarını açabileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Karabağ'ı devlet olarak tanıyan tasarıyı kabul eden Fransa'ya tepki göstererek, "Kalkıp da sen Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiği bir kararla burası artık devlettir deme hakkına sahip değildir. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor ama sen Macron olarak bunu geçirmeye çalışıyorsun. Macron siyaseti öğrenememiş. Belki bu akşam bana kızacak ama biz hakkı söylemek durumundayız" dedi.

Aliyev kendini gülmekten alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözleri sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendini gülmekten alamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay