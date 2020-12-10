Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında iki liderin de Karabağ üzerinden Ermenistan'a yönelik mesajları oldu.

Aliyev, "Ermenistan asılsız iddialarından vazgeçerse iş birliği platformlarında yer alabilir" dedi.

Erdoğan ise olumlu adımların atılması durumunda Türkiye'nin Ermenistan'a kapılarını açabileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Karabağ'ı devlet olarak tanıyan tasarıyı kabul eden Fransa'ya tepki göstererek, "Kalkıp da sen Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiği bir kararla burası artık devlettir deme hakkına sahip değildir. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor ama sen Macron olarak bunu geçirmeye çalışıyorsun. Macron siyaseti öğrenememiş. Belki bu akşam bana kızacak ama biz hakkı söylemek durumundayız" dedi.

Aliyev kendini gülmekten alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözleri sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendini gülmekten alamadı.