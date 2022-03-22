Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşundan günümüze kadar eski milletvekilleri ve il başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmada sesinin çatallaştığı görüldü. Peki Erdoğan’ın sesi neden gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesine ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Çanakkale Köprüsü'nde şifayı kaptığını belirterek, "Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ses kısıklığı nedenleri nelerdir?

Ses kısıklığı en sık olarak üst solunum yolunda ortaya çıkan ve akut larenjite neden olan grip, nezle gibi bir viral enfeksiyonun sonucudur. Ses kısıklığına neden olabilecek, katkıda bulunabilecek veya kötüleşmesine yol açabilecek diğer yaygın faktörler şunlardır:

Asit reflü. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle boğazda tahriş ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

Sigara kullanımı

Kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketilmesi

Çığlık atmak, uzun süreli şarkı söylemek veya başka nedenlerle ses tellerini aşırı kullanmak

Alerjiler

Toksik maddelerin solunması

Aşırı derecede öksürmek

Gırtlakta bulunan ses kutusuna darbe almak

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ilık tuzlu su ile gargara. Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkili sonuçlar verebilir. Bu amaçla 1 su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek gargara için çözelti hazırlanır. Bu çözeltiden yudum yudum alınarak rahatlama hissedinceye kadar boğaz gargarası yapılır.

Solunan havayı nemlendirmek. Kuru havayı solumak boğazı tahriş ederek ve ses tellerinin iltihaplanmasına katkıda bulunabilir. Bu özellikle kışın daha sık görülür. Kalorifere ıslak havlu asmak veya buhar makinesi kullanmak havanın nemlendirilmesine yardımcı olur. Nemli hava balgamın inceltilmesi ve boğazdaki tahrişin iyileşmesine yardımcı olur. Ilık duş almak da boğazın nemlendirilmesine katkı sağlayarak ses kısıklığına iyi gelir.

Boğaz pastilleri kullanmak. Pastiller boğazı nemlendirmeye, ağrıyı hafifletmeye ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Ballı, limonlu, yeşil çay ya da ekinezya içeren pastiller ses kısıklığına iyi gelir

Elma sirkesi içmek. Elma sirkesi, vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ses kısıklığı için bir çay bardağı suya 1 - 2 çorba kaşığı çiğ, süzülmemiş elma sirkesi ve bir çay kaşığı bal eklenerek elde edilen karışım günde 2 ila 3 kez içilir. Elma sirkesi tuzlu suyla hazırlanan gargaraya da eklenebilir.

Ballı papatya çayı tüketmek. Tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için, ılık bir fincan çaydan daha rahatlatıcı bir şey yoktur. Papatya gibi bitkisel çaylar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Papatya ayrıca antiinflamatuar özelliklere de sahiptir.

Zencefil kökü. Zencefil kökü pek çok rahatsızlığa karşı geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan şifalı bir bitkidir. Zencefil, genellikle larenjite eşlik eden kuru, tahriş edici öksürüğü bastırmaya ve ses kısıklığını gidermeye yardımcı olabilir. Zencefil farklı şekillerde hazırlanarak kullanılabilir. Taze zencefil kökü soyularak rendelenip meyve sularına eklenerek içilebilir. Soyulup dilimlendikten sonra 5 dakika demlendirip çay yapılabilir ve balla tatlandırılarak tüketilebilir.