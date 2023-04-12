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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müsvedde" dediği profesörün kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müsvedde" dediği profesörün kim olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 21:54:00 - 2023-04-12 21:54:35

Prof. Dr. Naci Görür, partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Profesör müsveddesi" ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan'ın kastettiği ismin Ersan Şen olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında ismini vermediği bir profesör için "Müsvedde" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerle Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldığı öne sürüldü.

Naci Görür açıklama yaptı

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve yapılan ilgili haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirten Görür "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

O isim Erşan Şen

Herkes Erdoğan'ın "Müsvedde" çıkışıyla kimi kastettiğini merak ederken Naci Görür'den sürpriz bir çıkış daha geldi.

Sosyal medya hesabından "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan'ın sert sözlerle yüklendiği ismin Ersan Şen olduğunu belirtti.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan ne dedi?

Erdoğan açıklamasında "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. Ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG'un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu..." ifadelerine yer verdi.

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