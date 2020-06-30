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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını alçakça hedef alan Ercan Bozdağ'dan pişkin savunma!

Yeniakit.com.tr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'ın doğumundan sonra ahlaksız ifadelerle paylaşım yapan Ercan Bozdağ'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını alçakça hedef alan Ercan Bozdağ'dan pişkin savunma!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam yaptığı paylaşımla evladı olduğunun müjdesini, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını alçakça hedef aldı

Bakan Albayrak'ın mesajından sonra sosyal medya kullanıcıları tebrik mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini kör eden çevrelerse ahlaksızın dibe vurduğu ifadelerle Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'ı hedef aldı.

Kendini pişkince savundu

Sosyal medya kullanıcılarının Ahlaksız Ercan tutuklansın başlıklı paylaşımlarda bulunduğu Ercan Bozdağ, alçak ifadeler kullandığı mesajını, "Yazılan mesaj kötü niyetli" ifadeleri ile savundu. Telefon görüşmesinde kendisini pişkince savunan Bozdağ, paylaşımı kendisinin yaptığını da inkar etti. Ercan Bozdağ'ın ifade vermek üzere savcılığa gittiği öğrenildi.

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