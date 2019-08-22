Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu22 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hasan al-Janabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hasan al-Janabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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