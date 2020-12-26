Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramı Karanlık Oda'ya battı! Takıldıkları detay alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, cami yakınında bulunan bir aktardan alışveriş yaparak gazetecilere ve vatandaşlara fındıklı şeker sucuğu ile pestil ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almam yok, size ciddi söylüyorum bununla beslenene Covid, movid bulaşmaz. Bununla beslenin Covid'den kurtulun” ifadelerini kullandı.

Karanlık Oda'nın haberi alay konusu oldu!

Türkiye'ye karşı algı operasyonlarının merkezi haline gelen karanlık Oda Tv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramından da rahatsız oldu.

Konuyu "Sosyal medya fotoğraftaki o ayrıntıya takıldı" başlığıyla haberleştiren karanlık Oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak için balkonda görev alan koruma polislerine takıldı. Oda Tv'nin Erdoğan'ın ikramını itibarsızlaştırmak için takındığı tutum bu sosyal medyada alay konusu oldu.