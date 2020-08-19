Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Erdoğan müjde açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni’nde, Türkiye’nin gündemini sarsan bir açıklama yaptı. Erdoğan müjde açıklayacaklarını söyledi. Erdoğan Cuma günü bir müjdenin duyurulacağını açıkladı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, “İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum.” diyerek, vatandaşların kaderinin değişeceğini söyledi. Erdoğan’ın çıkışı sonrasında birçok vatandaş, Cuma günü açıklanacak müjdenin ne olduğunu merak etmeye başladı. “Erdoğan’ın Cuma günkü müjdesi ne?” sorusu Google’da en çok aratılanlar arasına girdi. İşte Erdoğan’ın müjde hakkındaki sözleri ve Cuma günü duyurması muhtemel olan bazı konular...

“Cuma günü müjde vereceğiz”

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum”

Doğal gaz mı bulundu?

Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki faaliyetler hakkında konuşurken müjde olduğunu söylemesi, akıllara doğal gaz mı bulundu sorusunu getirdi. Doğu Akdeniz’de Türkiye düşmanlarını çıldırtan faaliyetlere imza atan Türkiye, sondaj gemileriyle doğal gaz aramasını halen gerçekleştiriyor. Erdoğan’ın Cuma günü duyuracağı müjdenin, sondaj çalışmaları sonrasında doğal gaz bulunduğu bilgisi olma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Koronavirüs aşısı mı bulundu?

Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’den önce koronavirüs salgınına ilişkin konuşması da dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs vakalarının artmasına rağmen halen kontrol altında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Erdoğan’ın Cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin koronavirüs aşısı olabileceği de iddia ediliyor.

Yerli otomobil mi?

Erdoğan’ın teknolojik bir yatırımın töreninde söz konusu açıklamayı yapması, yerli otomobil ile ilgili bir konu olabileceği fikrini de akıllara getirdi. Yeri otomobilin fiyatının açıklanabileceği veya üretimine ilişkin birtakım müdelerin duyurulabileceği de ifade ediliyor.

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası, Ankara’da kurulacak. Söz konusu fabrika, 1,4 milyar dolar değerinde bir yatırım ile kurulacak. Fabrikada, bir yıl içerisinde 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesi olacak. Aynı zamanda, fabrikada toplam 1400 kişinin istihdam edileceği belirtiliyor. İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası’nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağı bekleniyor.