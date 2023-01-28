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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan pankart
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan pankart

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli’de katıldığı programda kendisine sevgi gösterisinde bulunanlardan birinin açtığı ‘Paradan altı sıfırı attık masadan da atacağız’ pankartına şaşırarak, “Maşallah bu ne zeka bu ne zeka. Dört dörtlük aynen öyle.” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan pankart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli’de düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Burada kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan kendisine açılan bir pankarta şaşırarak tepki gösterdi.

Erdoğan, açılan pankarta şöyle tepki gösterdi:

“Şu kızımıza bak kızımıza. Nereden bulmuş bunu. ‘Paradan altı sıfırı attık masadan da atacağız’ demiş. Maşallah bu ne zeka bu ne zeka. Dört dörtlük aynen öyle. Bizim atmamıza gerek yok zaten altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.”

Daha sonra salonda kopan alkış tufanının ardından gençler ‘AK Gençlik burada herşey yolunda’ tezahüratları yaptı.

Erdoğan ise sloganlara, “Nereden bulmuşlar bunları aman Ya Rabbi. Allah sizlerden razı olsun” sözleriyle karşılık verdi.

 

 

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