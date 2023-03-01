Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almışlardı! Finlandiya'dan terör örgütü PKK hamlesi
Finlandiya polisi, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında terör örgütü PKK tarafından yapılan provokasyon hakkında soruşturma başlattı
Finlandiya polisi, hafta sonu terör örgütü PKK destekçilerinin Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında düzenlediği provokasyona ilişkin soruşturma başlattı.
Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, polisin, pazar günü elçilik binası yakınında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattığı, emniyet yetkililerinden detaylı rapor talep edildiği belirtildi.
Terör örgütünden çirkin provokasyon
Finlandiya basınında çıkan haberlere göre de, terör örgütü PKK destekçileri, 26 Şubat'ta Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir resmi yaktı.
Polis müdahale etti
Yaklaşık 20 kişiden oluşan ve maske takan terör örgütü destekçilerinin öncesinde polise bildirimde bulunmadığı, büyükelçilik yakınında bekleyen devriye emniyet güçlerinin dikkatiyle provokatörlere müdahale edildiği belirtildi.
İkisi Finlandiyalı diğerleri yabancı dört kişinin resmi görevliye mukavemet, taciz ve hakaret şüphesiyle gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
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