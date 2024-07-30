Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli aşağılık bakana böyle seslendi: Ey köpek!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına değindi.

Katz’ın “Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın" şeklindeki ifadelerine yanıt veren Büyükakın, Katz'a 'Ey köpek' diyerek seslendi.

Katz’ın paylaşımını “Köpeği ekrana getirin” diyerek açtıran Tahir Büyükakın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Türkiye sizin yönettiğiniz, böldüğünüz ülkelere benzemez. Türk ordusu, Türk milleti kanının son damlasına kadar bu vatanın müdafaası için savaşır. Ey köpek! Kimin Cumhurbaşkanına dil uzattığını unutma. Türkiye yeri geldiğinde o dili koparmasını da bilir. Hitler’in başına ne geldiyse, Almanya’da soykırım yapanların başına ne geldiyse onların da başına gelecek. Bu lafın bedelini ödeteceğiz, Allah’ın izni ile”