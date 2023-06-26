Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.