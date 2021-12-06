Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması

Uluslararası İş Birliği Platformu’nun düzenlediği etkinliğin bu yılki teması ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak.’ 49 ülkeden Bakan, Prens, Prenses, bürokrat ve iş insanlarının katıldığı etkinliğin onursal açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği yazılı mesaj ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin onursal açılış konuşması için gönderdiği yazılı metinde şu ifadeleri kullandı:

12’nci Boğaziçi Zirvesi’nin bizlere yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Kıymetli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm uzmanlara, siyasetçilere, akademisyenlere ve iş dünyasının temsilcilerine tekrar teşekkür ediyorum. Son iki yıldır bütün insanlıkla beraber ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını küresel sistemdeki adaletsizlikleri bir kez daha göstermiştir.

"Küresel sistemdeki adalet ve reform talebine dikkat çekiyoruz"

Tarihin en büyük sağlık krizlerinden birisi olan salgın sürecinde, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere uluslararası toplum iyi bir sınav verememiştir. Salgın özellikle küresel sistemin çeperindeki ülkelerde çok ciddi insani krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak, bu anlayışla uzun bir süredir “dünya beşten büyüktür” diyerek küresel sistemdeki adalet ve reform talebine dikkat çekiyoruz. Sadece eleştirmekle kalmıyor, “daha adil bir dünya mümkün” inancıyla sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz.

Yeni ekonomi modeli vurgusu

Son dönemde ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de bunun tamamlayıcı bir parçası olarak görüyoruz. Faize dayalı anlayış yerine yatırım, istihdam, üretim ve Ihracat temelli yeni bir Ekonomi modeliyle kalkınmayı, refahı, gelir adaletini ve sürdürülebilir büyümeyi daha iyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Gerek son 19 yılda altyapıya yaptığımız büyük yatırımlar, gerekse salgın sürecinin ülkemizin önünde açtığı fırsatlar, bu hedeflere ulaşma konusunda hiç olmadığı kadar bizi cesaretlendirmektedir. Küresel ölçekte önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum”.