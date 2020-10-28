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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:34:00 - 2020-10-28 13:44:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Türkiye'nin Suriye merkezli maruz kaldığı terör saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin belirlenen hatlar dışına çıkarılması gerektiğine vurguladı.

"Tekrar harekete geçeriz"

Sınırda teröre karşı verilen mücadelenin altını çizen Erdoğan, "Bu teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrar tekrarlıyorum." dedi.

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