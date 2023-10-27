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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 21:03:00 - 2023-10-27 21:20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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Yorumlar

Osman AYDIN

BU CUMHURIYETIN ASIL SAHIPLERI BIZLERIZ SIZLER DEĞILSINIZ SIZLER EYLENCE PESINDE KOSARKEN BALODAN VALSLERE KOSARKEN ERDOĞANDADA BU ULKEYI DAHA UST LIGLERE ÇIKARTIP MILLI SAVUMMAMIZI EN US SEVIYELERE CIKARTMAYI BAŞARDI DAHA COK YAPACAK IŞIMIZ VAR BIZIM BALO VE VALSLERLEN KAYBEDECEK VAKTIMIZ YOK

Okur

Peşine düştüğümuz batı medeniyeti çökmüştür,hiçbir değeri kalmamıştır,İslam dunyasinin başına biraktiklari frakli yöneticilerin bundan sonra hiçbir hükmü olmayacak inşaallah.
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