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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:44:00 - 2020-05-15 15:02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine düzenlenen alçak saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Erdoğan, "Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadelerini kullandı.

2 kişi şehit olmuştu

Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda, bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş şehit olurken, bir belediye çalışanı ise yaralanmıştı.

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