Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tripoliçe Katliamı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.