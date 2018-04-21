Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sizi kabineye alabiliriz' mesajı

DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz" dedi.

Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

"Hükümet 24 Haziran sonrası belli sayıda kabineden oluşacak biliyorsunuz, parlamentodan değil. Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz. Bakacağız iş hayatının içinde olan arkadaşlardan kabinede istifade etmeyi milletimiz bize yürü derse böyle bir görevi telakki ederiz."