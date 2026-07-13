  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de savaş sesleri duyuluyor! Stratejik petrol tesisine İHA'lı saldırı! Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir! Bu nasıl iman böyle! Siyonistlerin kan kusturduğu ihtiyar delikanlı dünyaya meydan okudu! Ahbap'taki yolsuzluk çarkına ünlüleri böyle alet ettiler! Yardım topladıkları o video yeniden gündemde: Masada kimi ararsan var Kirli oyunu bozulan Trump’tan İran'a haddini aşan sözler! ‘Çok kötü ve hasta ruhlu insanlar’ Ahbap'ta milyarlık vurgun! Başsavcılık'tan flaş açıklama Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar! Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’e bağlı Mihalıççık ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi’nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle etrafa rastgele ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın yanı sıra 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mihalıççık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, evli ve 2 kız babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir jandarma personelinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

"Asla unutmayacağız" Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı
“Asla unutmayacağız” Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

Gündem

“Asla unutmayacağız” Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23