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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar: Babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar: Babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Putin'e Karabağ konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini belirten Erdoğan, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:32:00 - 2020-10-28 15:37:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar: Babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Türkiye'nin Karabağ konusundaki hassasiyetini aktardığını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte Azerbaycan, işte Ermenistan. 30 yıl geçti. Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Oradan Azeri kardeşlerimizin kovulmasının üzerinden 30 yıl geçti. Minsk 3'lüsü bu işi çözmedi. İpe un serdiler. Her toplantı, konuştular, dağıldılar şeklinde geçti. Azerbaycan da Azeri Türkü kardeşlerimin hakkını korumak durumunda. Ermeniler saldırdı, Azeriler kendilerini koruyor. Süreç devam ediyor.

"Babamızın oğlu olsa gözümüz görme"

En son Sayın Putin ile görüştük. Artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi tatlı bir yere bağlayalım. Heyetler görüşsün. Ama bir şeye karar verelim, bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez."

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Yorumlar

vadandaş chp li arif

papaz olayında bu can bu tende oldukca vermem diyordu kaç kırmızı çizgi oldu hatırlamıyam
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oğuz boyu

34 askerimizi şehit ettiler bir akşamda ne yaptık ? ortak devriye !!!!
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