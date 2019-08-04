Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Gireceğiz!

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kısmı ve Türkiye'nin 10'un şehir hastanesi olan 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Erdoğan, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projelerin açılışında konuştu: Bunların aklı ermez bunlara