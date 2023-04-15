Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

100 BİN KONUTUN İNŞASI BAŞLADI

Bu sene Ramazan'ı özellikle depremzedelerimizle beraber idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremde destan yazan arama kurtarma ekiplerimizi ve belediyelerimizin temsilcilerimizi külliyemizde ağırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan kardeşlerimizle iftarı açtık. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da olacağız. Deprem konutlarımızın temelini süratle atıyoruz, inşası başlayan konut köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız İnşası tamamlanan bazı köy evlerinin teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

"REKLAM VE ŞOV YAPMAK YERİNE İŞ VE HİZMET"

Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bölge dışında kalan diğer illerimiz deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi'ni 20 günde tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de Hatay'la kardeş yaptık. Hatay'da günlük 25 bin kişilik sıcak dağıtımı yapılıyor. Konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu yürütülüyor. Çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmetlerini başarıyla devam ettiriyor. Reklam ve şov yapmak yerine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten, tüm kurumlarımızdan belediyelerimizden Allah razı olsun diyorum.

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Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına, kayıplarımızı geri getiremesek de vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturuncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız.

"TÜM TUŞLARA AYNI ANDA BASMAYA BAŞLADI"

Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerin atmosferine girmiş durumdadır. Seçimler yaklaştıkça birileri yine ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarından sapkın akımlarla sütre gerisinde her türlü yolu deniyorlar. Onca yıldır belediyelerde yapmadıkları, söz verip üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa ısıtıp, ısıtıp gündeme getiriyorlar.

"MİLLETE UMUT OLACAK HİÇBİR PROJELERİ YOK"

İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecek hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasiteleri ve çapları yok.

Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastaneler eğer Kovid döneminde olmasaydı bizim halimiz ne olurdu?

"7 KİŞİ DAHA BİRBİRLERİNİ İDARE EDEMİYORLAR"

Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikayeleri yok. Bu yoklar ve yokluklar ittifakında bolca anlaşmazlık, çekişme, Bizans oyunu, yapılanı yıkma sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme taahhüdü var. 1 sene boyunca onlarca toplantı, yüzlerce temas yaptılar ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında ortada anlaştıkları hiçbir konu yok.

Ayrıntılar geliyor...