  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi" paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malazgirt Zaferi"nin yıldönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:39:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı "Malazgirt Zaferi"nin 949. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı