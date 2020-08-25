Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malazgirt Zaferi"nin yıldönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı "Malazgirt Zaferi"nin 949. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.