Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayarbosna'da Hüsrevbey Camii'nde Kur'an okudu.
Resmi temaslarda bulunmak üzere cuma günü Bosna Hersek'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an tilaveti verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın, Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi.