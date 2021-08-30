  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pekmez kaynatılan kazana düştü
Ortalığı birbirine kattılar! Polis yakaladı
Abbas ve Gantz'dan kritik görüşme
Messi'nin ilk maçında PSG 2 golle kazandı!
İSLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
İSLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayarbosna'da Hüsrevbey Camii'nde Kur'an okudu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 05:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti

Resmi temaslarda bulunmak üzere cuma günü Bosna Hersek'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an tilaveti verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın, Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay