Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı iddialarına bomba cevap

Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile ilgili, "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadelerini kullanırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ile ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Netekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." şeklinde konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki bilim kurulunun gündeminde faz-3 çalışmaları devam eden aşı çalışmalarının olduğu öğrenildi. Bakan Koca toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

8 Aralık Salı koronavirüs verileri

Buna göre; 24 saatte 201 bin 219 test yapılırken 33 bin 198 yeni vaka, 6 bin 593 yeni hasta tespit edildi. 8 Aralık Salı günü 211 vatandaşımız koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Ermenistan'da muhalifler 'Sivil itaatsizlik' kararı aldı

Ermenistan'da muhalefet geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşmasına imza atan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için dün saat 12.00'ye kadar süre vermişti. Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca akşam saatlerine doğru ülkede protestolar başladı.