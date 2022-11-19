Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Celal Kılıçdaroğlu Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Cenazesi Tavşantepe Cemevi'nden kalkacak

Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Bakan Koca'dan taziye

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Kılıçdaroğlu ailesine başsağlığı dileyerek "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, başta Sn. Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşinin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.