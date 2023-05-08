Videodaki avukatların başörtüsünü protesto için salonu terk ettiği iddiası

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, videonun Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda başörtülü bir üye kürsüye çıkınca bazı avukatların salonu terk ettiğini gösterdiği öne sürüldü.

Genel kurulda başka delegeler de protesto edildi

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 37. Olağan Genel Kurulu 17-18 Aralık 2022’de Çanakkale’de düzenlendi. Paylaşılan videodan alınan ekran görüntüleriyle yapılan tersine görsel arama sonuçları, videonun 37. Olağan Genel Kurulu’ndan olduğunu gösteriyor. Konuşmayı yapan kişi ise avukat Figen Şaştım.

Bazı delegeler salonu terk ettiklerinde kürsüde olan avukat Figen Şaştım, çoklu baro düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra kurulan İstanbul iki nolu baronun delegelerinden biri.

Açık kaynaklar üzerinden Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 37. Olağan Genel Kurulu’nun tam kaydına ulaşılamıyor.

Ancak anahtar kelimelerle yapılan arama sonuçları aynı genel kurulda, tek protestonun Avukat Figen Şaştım’a karşı yapılmadığını gösteriyor. İstanbul iki nolu baro başkanı avukat Yasin Şamlı'nın konuşması sırasında da bazı avukat ve delegelerin protesto için salonu terk ettiği görülüyor.

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“Bu tavır çoklu baro sistemine karşı bir tavırdı”

Olay sonrası Avukat Figen Şaştım da salonu terk etme protestosunun çoklu baro sistemine karşı olduğunu ifade etti:

“[...] Çoklu Baro sistemine geçildi. Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı baroların hemen tamamı bu sisteme karşı çıktı. Kanun'da 2. Baro'nun kurulabilmesi için 2000 avukat şartı getirildi. Böylece bu sayıya ulaşan İstanbul ve Ankara'da 2 Nolu Barolar kuruldu.



Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği, bu baroları kurulduğu günden beri sürekli boykot edip, sistem dışına itmeye çalışıyor. Nitekim Çanakkale'de yapılan Türkiye Barolar Birliği Mali Genel Kurulu'nda da İstanbul 2 Nolu Baro'yu temsilen katıldığımız toplantıda İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı konuşma yaparken salonda Baro Başkanları ve Delegelerden oluşan 400/500 kişiye yakın kişi salonu terk etti. Ardından gündeme dair ben söz aldığımda da aynı şekilde salonu terk ettiler.



Bu tavır çoklu baro sistemine karşı bir tavırdı. Başörtü ve İslam'a şüphesiz düşman bu adamlar. Ancak burada boykot ettikleri benim başörtülü olmam değildi. Benden sonra Ankara Baro Başkanı ve bir başka delege meslektaşım konuşurken de salonu terk ettiler.”

Şaştım Haber 7'ye yaptığı açıklamada da benzer ifadeleri kullanmış. İstanbul ve Ankara iki nolu baro başkanlarının konuşmasında da salonun terk edildiğini ifade eden Şaştım "Hatta ben konuşurken biraz daha fazla dinlemiş oldular" görüşünü paylaşıyor. Şaştım bu söyleşisinde de gerginliğin çoklu baro nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Türkiye Barolar Birliği de açıklama yaparak 37. Olağan Genel Kurulda Baro Başkanları ve delegelerin salonu terk etmesinin sebebinin çoklu baro uygulamasına bir tepki olduğunu ifade etti.

AK Parti MYK Üyesi ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da Türkiye Barolar Birliğinde iki nolu barolardan gelen delegelerin konuşmalarını protesto amacıyla yapılan salonu terk etme eyleminin 37. Olağan Genel Kurul’da da sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz Tunç, protestoya başörtülü avukat kürsüdeyken ara verilmemesini ‘nezaketsizlik’ olarak niteledi.

İki nolu baroların delegeleri ilk kez protesto edilmiyor

İki nolu baroların delegeleri kürsüye çıktığında diğer delegelerin salonu terk ettiği protestolar yeni değil. Örneğin 2021’de düzenlenen TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda İstanbul iki nolu barosu delegesi Satılmış Şahin gündemle ilgili söz aldığı sırada bazı delegeler salonu terk etmişti.

Avukat sayısı 5 bini geçen illerde, en az iki bin imza toplanması halinde yeni bir baronun kurulmasına imkan sağlayan "Çoklu Baro" düzenlemesi 11 Temmuz 2020’de TBMM'de kabul edilmişti. Çoklu baro kanununun yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra, avukat sayısı 5 bini geçen Ankara ve İstanbul’da yeni baro kuruldu.