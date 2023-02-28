Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Milletimize bunu yapmalarına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.

* Maraş'ta 40 binin üzerinde personel görev yaptı.

* İlk depremde ağır hasar alan binalar ikinci depremde enkaza döndü.

* Depremzedelerin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

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* İlk günlerdeki olumsuzluklar çalışmalarımızı etkilemiş olsa da sonraki günlerde tüm eksiklerimizi tamamladık.

* Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz.

* Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık, bunların bir kısmını kurduk.

* Milletimizin sergilediği metanet karşısında duygulanmamak elde değil. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

* Karayollarındaki deprem tahribatı tamamen giderildi.

* Depremzede çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz.

* Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak depremzedelerimizin yanında olduk.

* Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğalgaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü.

* Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz.

* Konutlar 3 ya da 4 katlı, 3+1 şeklinde inşa edilecek.

* Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

* TOKİ, deprem sınavını alnının akıyla verdi.

* Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız.

* (Kentsel dönüşüm) Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır.

* (Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.

* Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.

* Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.