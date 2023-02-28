Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Milletimize bunu yapmalarına izin vermeyiz
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm meselesine değinerek "Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* (Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.
* Maraş'ta 40 binin üzerinde personel görev yaptı.
* İlk depremde ağır hasar alan binalar ikinci depremde enkaza döndü.
* Depremzedelerin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
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* İlk günlerdeki olumsuzluklar çalışmalarımızı etkilemiş olsa da sonraki günlerde tüm eksiklerimizi tamamladık.
* Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz.
* Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık, bunların bir kısmını kurduk.
* Milletimizin sergilediği metanet karşısında duygulanmamak elde değil. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.
* Karayollarındaki deprem tahribatı tamamen giderildi.
* Depremzede çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz.
* Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak depremzedelerimizin yanında olduk.
* Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğalgaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü.
* Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz.
* Konutlar 3 ya da 4 katlı, 3+1 şeklinde inşa edilecek.
* Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
* TOKİ, deprem sınavını alnının akıyla verdi.
* Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız.
* (Kentsel dönüşüm) Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır.
* (Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.
* Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.
* Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.