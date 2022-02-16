Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi uygulamayan marketler için flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını yaptı.

KDV indirimi uygulamayana yaptırım

Temel gıdada yapılan yüzde 7'lik KDV indirimiyle ilgili Erdoğan, "Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonla mücadelede kararlılığımızda KDV düzenlemesi devlet olarak attığımız adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek aksi yönde davranacaklara gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

"Enflasyon her geçen ay düşecek"

Vatandaşın belini büken enflasyon konusuna da değinen Erdoğan, "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur. Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz." ifadelerini kullandı.