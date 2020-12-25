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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:21:00 - 2020-12-25 14:25:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, burada yaklaşık 40 gündür hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Oğlu Hüseyin ile her gün görüşüyorum, bilgi alıyorum. Maalesef inişli, çıkışlı durumlar oluyor." ifadelerini kullandı.

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